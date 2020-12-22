Москва, , 10:45 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о системе контроля за качеством зерна в России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Создается федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, также устанавливается порядок оформления сопроводительного документа, удостоверяющего потребительские свойства партии зерна или партии продуктов переработки зерна (СДИЗ).

Собственник партии зерна и партии продуктов переработки, представивший в систему прослеживаемости зерна недостоверную или неполную информацию о качестве продукции несет административную ответственность в соответствии с законодательством РФ, а также в случае если на основании такой информации заключен договор купли-продажи, собственник несет ответственность за убытки, причиненные вследствие представления такой информации.

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