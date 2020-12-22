Ереван, , 10:42 — REGNUM «Надо между собой договариваться, иначе потомки нам не простят ошибок, которые могут стать необратимыми», — отмечает президент «Джавахкской диаспоры России», член «Лазаревского клуба» Агаси Арабян.

Какой вы видите сегодня ситуацию в Армении, общественно-политический фон, требования отставки Никола Пашиняна, которые он сам называет «элитным бунтом»?

В 2018 году мы с надеждой смотрели на процессы, происходящие в Армении, где осуществлялась коренная ломка всей политической системы. Надежды на искоренение коррупции, прогресс в развитии общества многие связывали с реформаторами, которых олицетворял тогда еще оппозиционный депутат Никол Пашинян. К сожалению, чуда не произошло. В наспех собранную новоизбранным премьером команду попали совершенно неподготовленные люди, в результате чего были допущены многочисленные серьезные ошибки. Ярким примером тому может служить слабо мотивированный, должным образом не согласованный с союзниками отзыв из структур ОДКБ Юрия Хачатурова. В результате подобных политических просчетов страна откатилась назад по всем направлениям социально-политической и экономической жизни.

Говоря о процессах, происходящих на протяжении последних двух с половиной лет внутри самой Армении, следует отметить, что кардинально, как было обещано, ничего не поменялось. Изменить траекторию финансовых потоков реально не получилось, старые, в особенности, не конструктивные политические силы не были изолированы, что сегодня и поляризовало общество. Раскол оказался настолько большим, что он коснулся и традиционно сплоченного духовенства. Количество оппозиционно настроенных граждан растёт с каждым днем, и не считаться с их протестным мнением скоро станет невозможным. На рост протестных настроений оказывает воздействие и ухудшающееся с каждым днем экономическое положение граждан.

Неискушенная команда Пашиняна проиграла и на идеологическом фронте. С конца прошлого года азербайджанский агитпроп практически узурпировал тематическое российское медиапространство, распространяя клевету на всё армянское общество. Противостояние со стороны армянских структур оказалось минимальным. Хотя уже было ясно, что информационная атака Баку, осуществляемая на медийном пространстве стратегического союзника Армении, являлась не чем иным, как подготовкой к войне. Имеются большие вопросы к прежнему составу МИД Армении и лично к его руководителю, не организовавшему должной работы по противодействию лживым измышлениям пропагандисткой машины противника. В этой связи хотел бы отметить, что Джавахкской общиной России, как и многими армянскими общественными структурами России, в целях воспрепятствования распространяемой лжи были подготовлены и опубликованы соответствующие материалы.

Много вопросов относительно Арцаха. Все мы ожидали, что в условиях начатой Азербайджаном агрессии Армения признает независимость Арцаха. Однако этого по немотивированным причинам не было сделано. Опять же слабая работа МИД Армении не позволила довести до логического конца работу по признанию независимости Арцаха дружескими государствами. По логике, именно начало войны против Арцаха должно было подтолкнуть процесс признания независимости. Этот момент был бездарно упущен.

Не меньше вопросов имеется к деятельности Министерства обороны — как Арцаха, так и Армении. Перечислять их нет смысла, о них уже много сказано. А ведь еще Апрельская война 2016 года продемонстрировала неготовность Армянской армии к современной войне. Опыт 2016 года, полученный ценой жизни более 100 наших воинов, военно-политическим руководством страны использован не был. В результате Армения оказалась абсолютно не готовой к нынешней широкомасштабной войне. О какой готовности могла идти речь, если военно-политическое руководство страны, ведущей масштабную современную войну, надеялось победить с помощью отрядов добровольцев, которых глава государства просил прибывать в армию со своей военной формой, каской и бронежилетом? А весь армянский народ по всему миру искал и направлял в Армению тепловизоры, бронежилеты, каски, спальные мешки, медицинские принадлежности и многое другое. Да и о том, что на стороне Азербайджана в ходе войны с большой долей вероятности может выступить Турция, предупреждал видный армянский ученый, политический деятель Рубен Сафрастян.

Хочется подчеркнуть, что сегодня именно МИД и МО Армении ответственны за работу по возврату пленных, и они эту работу должны выполнить быстро и безукоризненно, ибо к этому взывает чувство безмерной ответственности за судьбу наших воинов, попавших в беду, да и, что там скрывать, накаленная социально-политическая обстановка.

Какими вы видите пути выхода из кризиса власти в Армении?

Все процессы внутриполитической турбулентности Армении болью отдаются в сердцах армян всего мира. Премьер-министр Никол Пашинян должен уйти и чем скорее, тем лучше. Это моё неопровержимое личное мнение. Но, его уход должен решить народ, а в частности парламент Армении, кому граждане страны дали мандат доверия. Хочется верить, что это будет сделано мирно, и у власти окажется приемлемая и достойная во всех отношениях фигура.

Беседу вела Зара Геворкян