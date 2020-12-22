Москва, , 10:40 — REGNUM Попытка срыва деструктивными силами выборов президента ЦАР, которые должны пройти 27 декабря, является заслуживающей осуждения. Об этом 22 декабря заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Есть деструктивные силы, которые хотят сорвать конституционный процесс, предстоящие выборы, создать обстановку нестабильности силовым путем. Всё это заслуживает осуждения», — приводит его слова ТАСС.

В то же время Богданов отметил, что российская сторона поддерживает легитимную власть в стране, и добавил, что народ страны должен выбирать того, кого он хочет видеть у власти, «но нельзя срывать демократический процесс силовым путем».

При этом замглавы МИД, давая свой комментарий о якобы отправке в ЦАР военных РФ, отметил, что «у нас нет там армии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что Россия не перебрасывала военный контингент в данную страну, как об этом ранее сообщали в средствах массовой информации.

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