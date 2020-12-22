Москва, , 10:32 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о возрождении в России вытрезвителей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Вытрезвитель Цитата из к/ф «А поутру они проснулись» реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия

Вытрезвители возрождаются по решению регионов на основе государственно-частного партнерства, закон прописывает базовые требования к функционированию организаций и организации мероприятий по оказанию помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, которая оказывается в указанных специализированных организациях, утверждаются совместно Минздравом, Минтрудом и МВД.

Вместе с тем в Госдуме предполагают, что стоимость «ночи» в вытрезвителе будет достаточно высокой, ведь даже заявленные 1,5 тыс. рублей — сумма немалая.

В ходе дискуссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших».

Около 12 тыс. человек в год гибнут на улицах страны от обморожения, привел данные депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Сейчас в 20 регионах России работают вытрезвители, по факту они действуют вне правового поля. Однако закон «не навешивает» дополнительных полномочий для субъектов РФ, создаваться вытрезвители будут по решению властей.

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