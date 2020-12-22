Москва, , 10:20 — REGNUM Организацию переговоров на высшем уровне обсудили министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов, сообщили в пресс-службе российского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств встретились в Москве 21 декабря. Стороны обсудили внешнеполитическое сотрудничество, а также ключевые темы международной и региональной повестки.

Министры также согласовали список документов, которые планируется подписать в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву.

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