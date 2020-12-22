Москва, , 10:22 — REGNUM Распоряжение о назначении новым гендиректором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александра Исаевича подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

«Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) назначен заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что глава правительства РФ подписал соответствующее распоряжение и уточняется, что ранее находившийся на посту главы Корпорации МСП Александр Браверман освобождён от данной должности в связи с переходом на новую работу.

Кроме того, отмечается, что, согласно данному распоряжению, закрепляется ряд других изменений в структуре управления корпорацией и первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов стал председателем совета директоров. При этом ранее находившийся на данном посту министр экономического развития Максим Решетников вместе с главой «ЮниЗоо» Дмитрием Бавиновым станут членами совета директоров.

Отметим, Корпорация МСП является одним из крупных институтов развития в России, с помощью которого государством оказывается поддержка представителям отечественного малого и среднего бизнеса.