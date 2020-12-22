Варшава, , 10:12 — REGNUM В польском Кельце ряд городских скамеек, мусорных урн и стоек для велосипедов раскрасили в цвета радужного флага, который использует ЛГБТ-сообщество в качестве своей символики. В общей сложности вышло 15 объектов в новой расцветке. Об этом передает Polskie Radio 24.

Данная инициатива была принята местными властями после обращения активистов ЛГБТ-сообщества, которые предложили перекрасить ряд городских объектов для отдыха с целью привлечения внимания к проблемам дискриминации этой группы. Местным властям пришлось на её реализацию потратить около 130 тысяч злотых (35 тысяч долларов) из городского бюджета.

Первые такие объекты, появившиеся еще 18 декабря, были повреждены неизвестными. На спинках и сидениях скамеек появились надписи оскорбительного характера в адрес секс-меньшинств. Одна из скамеек 21 декабря была перекрашена в цвета местного футбольного клуба.

Городские власти пока не комментируют ситуацию.