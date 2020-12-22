Москва, , 10:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возвращении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что новые нормы вступят в силу 27 декабря 2020 года в 02:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Совет Федерации одобрил закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени. По мнению сенаторов, это позволит эффективнее использовать светлое время суток.

Авторы инициативы — Заксобрание Волгоградской области — ссылаются на результаты проведенных мероприятий, согласно которым большинство опрошенных выступило за переход на московское время. Опрос проводился по настоянию бизнеса.

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