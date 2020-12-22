Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Некоторые чиновники администрации Екатеринбурга покинут свои должности, заявил и.о. мэра Алексей Орлов на заседании гордумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник уточнил, что в мэрии грядет «перенастройка». Часть чиновников уйдёт вместе с бывшим мэром Александром Высокинским в структуры областной власти, уточнил Орлов.

«Революций не будет. Ни один человек не останется без работы», — обещает и.о. главы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума объявила конкурс на пост мэра города.

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