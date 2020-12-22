Кострома, , 10:00 — REGNUM Осенью 2020 года в Костромской области завершились масштабные выборы. Жители региона избрали губернатора, отдали голоса за партии и кандидатов в областную думу, в ряде муниципалитетов состоялись выборы в органы местного самоуправления. В общей сложности в регионе состоялось 108 избирательных кампаний.

Госдума Коллаж Ивана Шилова

Политолог, депутат думы города Костромы и председатель правления Костромского центра региональных исследований Николай Сорокин подвёл итоги выборов и сделал несколько прогнозов относительно сентябрьских выборов в Государственную думу в 2021 году.

Николай Сорокин

Какие политические результаты и события 2020 года были наиболее интересны и существенны для Костромской области?

Николай Сорокин: Одно из заметных политических событий уходящего года произошло на днях, когда губернатор Сергей Ситников заявил о вступлении в «Единую Россию». Но обо всём по порядку. В начале года большинство политологов прогнозировали, что работа Ситникова в должности губернатора заканчивается, что он планирует досрочную отставку и не будет участвовать в новых выборах так как его кандидатура не получит одобрения в Кремле. В отличие от коллег, я прогнозировал, что губернатор снова пойдёт на выборы и имеет значительные шансы их выиграть. Так в итоге и произошло.

Важную роль в избирательной кампании сыграл так называемый «муниципальный фильтр». Ярким примером стал отказ в регистрации известного костромского предпринимателя, руководителя крупного аграрного предприятия «Шунга» Александра Лазутина. Большой интригой было, допустят ли до губернаторских выборов лидера костромских коммунистов Валерия Ижицкого. Его допустили, но только после того, как из администрации президента поступило указание не препятствовать ему в прохождении «муниципального фильтра».

Итог всех этих событий мы наблюдаем сейчас. Казалось бы, наличие партбилета ЕР у Ситникова — формальность, потому что фактически региональным отделением партии и так руководит именно он и его команда. Но это свидетельствует о том, что единороссам приходиться задействовать последние стратегические ресурсы. На сегодня региональное отделение ЕР — это тяжелый больной, который может жить и дышать, только пока он подключён к реанимационной аппаратуре, то есть к административному ресурсу областной администрации. Разумеется, такой шаг навредит рейтингу Ситникова. Принимая решение, он, очевидно, исходил из того, что следующие губернаторские выборы ещё далеко, и за это время можно попытаться компенсировать имиджевый ущерб, а вот выборы в Госдуму близко — уже осенью следующего года. Кремль жестко спрашивает с губернаторов за результаты ЕР в их регионах. Чтобы удержать единороссов на плаву, Ситникову приходится ещё крепче привязывать себя к тонущему партийному бренду.

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Каких следующих шагов в этом отношении можно ждать от губернатора?

Николай Сорокин: Раз уж Сергею Ситникову пришлось вступить в «ЕР», от чего он много лет уклонялся, то теперь не исключено, что он может официально возглавить региональное отделение партии. По крайней мере, это было бы логично. Сейчас отделением формально руководит его давний соратник — спикер облдумы Алексей Анохин. Не сомневаюсь, что если губернатор захочет, то тот сразу же уступит ему свою партийную должность.

Говоря о выборах в Костромскую областную думу стоит отметить, что впервые в заксобрание не попал первый секретарь костромского комитета КПРФ Ижицкий. Говорит ли это о том, что его позиции в области ослабевают и в ближайшее время лицом партии № 1 в регионе может стать другой человек?

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Николай Сорокин: Безусловно, это стало сенсацией. В 90-х именно Ижицкий создавал региональное отделение этой партии, да и представить облдуму без него было сложно. Напомним, что он избирался депутатом шести созывов подряд, начиная с самого первого — в 1994 году. Его проигрыш в этом году на одномандатном округе объясняется распылением сил и ресурсов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на собственном округе, Ижицкий пиарил не себя, а партию, и при этом помогал огромному количеству кандидатов от КПРФ на других округах облдумы и гордумы.

Единственное «списочное» место коммунистов в облдуме получила Елена Шахова. Она кандидат политических наук, опытный в политике человек, много лет работает в партии. Ситуация действительно меняется — КПРФ в Костромской области всегда ассоциировалась только с одним лицом, но теперь в партии появился ещё один политик, который в качестве руководителя фракции в облдуме будет набирать политический вес. Однако Ижицкий намного известнее, чем Шахова, у него больше влияния на партийный актив. Не сомневаюсь, что он останется лидером костромских коммунистов.

Не менее любопытной оказалась и победа оппозиционной журналистки Ольги Дробышевой на округе № 17 в Буе.

Николай Сорокин: Согласен, это удивительное и вдохновляющее событие. На выборах у Дробышевой был опытный и весьма состоятельный соперник из «Единой России», многолетний депутат, благотворитель, бывший глава Буя Валерий Катышев. Победа журналистки показала, что если ты действительно уважаемый человек в своём городе, многие годы работаешь и зарабатываешь авторитет, а не за два месяца до выборов выскакиваешь как «чёрт из табакерки», то можно и при нехватке денег успешно состязаться с админресурсом.

И всё-таки самым медийным событием политического сезона стала победа Марины Удгодской на муниципальных выборах в Чухломском районе. Стоит ли воспринимать её выигрыш всерьёз — как сигнал действующей власти?

Николай Сорокин: Это чисто медийное событие. Его распиарили сначала региональные, а затем федеральные СМИ. Кстати, почти никто не говорил о том, что Удгодская на самом деле пять лет была местным депутатом, ведь победа простой уборщицы выглядит ярче. Все подчеркивали анекдотичность ситуации, но для ее односельчан работа уборщицей не является чем-то унизительным. Мы же не в Индии, где всё поделено на касты.

Медийный шум с одной стороны помог Удгодской остаться в должности, иначе вполне могли «попросить», а с другой стороны сделал её заложницей ситуации. Теперь даже если она сама захочет уйти, местная и областная администрации просто не дадут ей этого сделать. Никто не захочет шквала федеральных новостей в духе «избранницу народа загнобили чиновники». К тому же, Удгодская никак не связана с оппозицией и уж точно никому не мешает. Просто пожелаем ей успехов в следующем году.

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Как на прошедших выборах проявили себя партии, присутствующие в регионе, кто показал наиболее убедительный результат, а кого можно назвать проигравшим «по всем фронтам»?

Николай Сорокин: Мы увидели крах «Справедливой России», которая потеряла несколько ярких лиц и проиграла все округа в городскую думу, а в областной думе по округу выиграл только Александр Плюснин (председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» — ИА REGNUM). Но это был округ на его родине в Галичcком районе, где он много лет активно работал. Там голосовали лично за него, а не за партию. К тому же, областная администрация не выступала против Плюснина, потому что у него хорошие отношения и с губернатором, и с «партией власти». После сентября эсеры поучаствовали еще в нескольких местных выборах, но снова везде проиграли.

У краха «Справедливой России» есть несколько причин. Раньше костромское отделение партии держалось на харизме и авторитете регионального лидера — известного бизнесмена Андрея Озерова (сложил с себя полномочия председателя костромского отделения в 2016 году — ИА REGNUM). Он был не только партийным спонсором, но и лицом, мотором, всё это хорошо держало партию на плаву. Без него отделение начало разваливаться. Партию покинули многие активисты, в том числе известная градозащитница Наталья Цветкова. Да и в целом партия «СР» находится в затяжном кризисе, потому что занимает двойственную позицию — активно поддерживает действующего президента, при этом заявляя о своей оппозиционности. Люди просто не понимают, как такое возможно.

На таком фоне особенно заметен успех партии «Новые люди». Они ввалили грандиозные деньги в избирательную кампанию, грамотно позиционировались, заполнили все вокруг своей рекламой, умело поработали с молодёжью. При этом они не несли никакой идеологии, выступая «за всё хорошее и против всего плохого». Однако костромичам «Новые люди» понравились. Это говорит о том, что в политике есть запрос на новых людей в прямом смысле слова. Ожидалось, что когда из региона уедет команда политтехнологов, всё замрёт, но этого не произошло. «Новые люди» продолжают поддерживать активность, безошибочно «цепляют» местные темы, например ситуацию с Центральным парком. На мой взгляд, у этой партии могут быть перспективы как на региональном, так и на федеральном уровне.

Говоря об успехах новичков, вы ничего не сказали о партии «За правду». Почему?

Николай Сорокин: С этой партией ситуация диаметрально противоположна. В нашей области «За правду» полностью провалила выборы, не смогла ни привлечь известных людей, ни поднять важные для костромичей темы. Глава регионального отделения Николай Лебедев — бывший активист КПРФ, покинувший партию в результате скандала. Пользователям соцсетей он известен преимущественно по критике лидера костромских коммунистов. Но партийная организация не может существовать на критике отдельно взятого лидера другой партии. Ну, а вторая тема у него традиционно про Украину и Донбасс. Но простите, для жителей Костромской области это слишком далеко. Да и популярность личности писателя Захара Прилепина я не стал бы преувеличивать.

Чем для Костромской области важны выборы в Госдуму в 2021?

Николай Сорокин: Разумеется, важно, кто будет представлять регион на федеральном уровне. К тому же человек, ставший депутатом Госдумы, в дальнейшем может претендовать на губернаторское кресло. Кроме того, Кремль всегда обращает внимание на регионы, где могут проиграть кандидаты от власти, и направляет туда дополнительные бюджетные деньги, чтобы задобрить избирателей. Поэтому предстоящие выборы в Госдуму могут помочь в привлечении дополнительных ресурсов для региона, появлении денег на дороги и инфраструктурные объекты.

Какие политики от Костромской области могут выдвинуться на эти выборы и показать заслуживающий внимания результат?

Николай Сорокин: Вариантов много. Избраться в Госдуму по одномандатному округу мог бы Андрей Озеров, но он на данный момент отошел от политики. Показать хороший процент на выборах в Госдуму способны те же «Новые люди», которые уже вложили много денег в свою раскрутку в Костромской области. Поэтому они могут выдвинуть кандидата-одномандатника не только технически, но и реально. Здесь два пути: если они начнут действовать по принципу «главное не победа, а участие», то могут выдвинуть любого из своих местных активистов. Любой выдвинутый кандидат будет способствовать раскрутке партии и тому, чтобы она набрала больший процент в Костромской области. Но если они настроятся на победу, то постараются найти узнаваемую личность или всерьёз начать кого-то раскручивать. За год это сделать реально.

Какие перспективы у действующего депутата Госдумы от Костромской области Алексея Ситникова (Единая Россия) и председателя партии «Социальной защиты» Владимира Михайлова?

Николай Сорокин: Алексей Ситников сохраняет реальные шансы снова стать депутатом Госдумы. Понятно, что рейтинг ЕР падает, но Ситников — опытный политик. Он работает достаточно активно, постоянно выступает с различными инициативами на федеральном и региональном уровне, встречается с избирателями. Фактически его избирательная кампания идет уже давно.

Что касается Владимира Михайлова, то он скорее всего тоже пойдет на выборы в Госдуму по одномандатному округу. Он реальный кандидат на победу — с креативом, харизмой и деньгами. Однако у него большая вероятность получить отказ в регистрации, даже если он снова заверит нотариально все собранные подписи. Конечно, он мог бы поступить прагматично и выдвинуться от партии, которая освобождена от сбора подписей — КПРФ, СР, «Новых людей» и так далее (На данный момент «льготой» на парламентские выборы обладают 16 партий — ИА REGNUM). Но это значит, что тогда ему придется хотя бы на время выйти из партии «Социальной защиты», председателем которой он является. Это было бы технологично, но смешно. Думаю, он на такой шаг не пойдёт. Депутатство для него не главная цель, он хочет провести в Госдуму список собственной партии, и вкладывает в своё детище все силы.

В этом году костромской губернатор наконец-то пошёл в соцсети, в области появился департамент информационной политики. Помогло ли это администрации вывести коммуникацию с обществом на новый уровень, как вы оцениваете открытость власти в нашем регионе?

Николай Сорокин: Активность в этом направлении видна, но к заметным результатам она пока не привела. Все старания сводят на нет конфликты, создаваемые властями на пустом месте. Свежий пример — реконструкция Центрального парка, когда мнение общества не учитывалось, а потом людям стали предлагать какие-то непродуманные проекты, предполагающие массовую вырубку деревьев.

Сейчас разворачивается скандал вокруг идеи восстановления памятника Михаилу Романову и Ивану Сусанину на главной площади Костромы. Общественная палата Костромской области, не посоветовавшись с горожанами, заявила, что уже всё решено. В Общественной палате есть несколько весьма уважаемых людей, таких как Галина Задумова и Михаил Ворошнин, но в целом этот орган авторитетом не обладает и считается «карманным при администрации». При этом информации о том, кто оплатит воссоздание памятника, что будет с окружающим его пространством, потребуются ли на это деньги из местного бюджета, как не было, так и нет. Создаётся ощущение, что обществу говорят: «мы, начальники, знаем как лучше, а вы, общественники, знайте своё место». Такие методы вызывают только негатив.

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У костромского губернатора появился новый начальник управления по вопросам внутренней политики — Нина Лихачёва. Ей предстоит непростой 2021 год. Каковы ваши прогнозы, она справится?

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Николай Сорокин: Здесь сложно делать какие-то прогнозы. Лихачёва — новый человек в политике. В отличие от своего предшественника Максима Ерина, она не замешана в публичных скандалах и не воспринимается как одиозная фигура. Для нее это важный плюс. От губернатора и его команды сейчас будут требовать выполнения двух задач: чтобы выборы в Госдуму прошли без грубых нарушений и скандалов, но чтобы при этом «партия власти» набрала высокий процент и выиграла одномандатный округ. Очевидно, что эти задачи взаимоисключающие. В любом случае, работа у Нины Лихачевой будет весьма непростая.

Ряд политологов полагает, что состав Госдумы в 2021 году не должен существенно измениться. В парламенте останется «большая тройка»: ЕР, КПРФ и ЛДПР. Попадание «Справедливой России» под вопросом. Несколько мандатов могут получить другие партии, но не партии, зарегистрированные в 2020 году. Вы согласны с такими прогнозами?

Николай Сорокин: На сегодняшний день ситуация такова, что в Госдуму явно проходят «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Плюс шансы есть у партии «Новые люди» и у «Справедливой России». Если бы у Навального была своя зарегистрированная партия, то она бы тоже имела реальные шансы. Но такой партии у него нет. Что касается «Яблока», то там шансы будут только если на его платформе реально объединится демократическая оппозиция. К сожалению, как показывает опыт минувших десятилетий, у демократов объединиться получается крайне редко. Но может быть жизнь их все-таки заставит?

Спасибо за интервью, Николай Валерьевич.

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