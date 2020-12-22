Якутск, , 10:03 — REGNUM Для системы государственной власти критерии эффективности должны заключаться в исполнении принятых решений, оперативной работе по устранению техногенных и природных катастроф, реализации программ, планов, национальных проектов, высказал мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя поручение Госсовета РФ разработать критерии эффективности деятельности глав регионов.

Читайте также: Госсовет РФ разработает критерии эффективности работы губернаторов

«Оценку работы губернатора должны давать жители региона. Другое дело, что всем не угодить, поэтому нужно привлекать политические партии (как представителей народного мнения), общественные организации. Думаю, это должен быть не какой-то формуляр, похожий на тест и бланк по ЕГЭ, в ходе которого губернаторы, как школьники, будут гнаться за формальными показателями.

Нельзя и исключить того, что парламентарии, муниципальные представительные органы тоже могли бы оценивать работу. Пожалуй, это должны делать не только жители региона, но и независимые эксперты и экспертные организации. Думаю, предстоит большая работа по выработке критериев показателей эффективности губернаторов, чтобы объективно оценивать их работу со всех сторон.

В то же время стоит выработать механизм, чтобы защитить губернаторов от необоснованной критики, шельмования со стороны вышестоящих органов, местной оппозиции и политических конкурентов.

Хотел бы предложить такой критерий, как работа губернатора с гражданами, чтобы глава проводил регулярно приём и встречи с населением и регулярно вёл личный приём граждан по обращениям», — пояснил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, при участии Госсовета будут разработаны, согласованы и утверждены критерии показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти в регионах, а также органов местного самоуправления. Оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета.