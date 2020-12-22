Джакарта, , 09:45 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Индонезию в будущем году и встретиться с главой государства Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что визит Эрдогана в Джакарту станет ответным визитом после того, как Джоко Видодо встретился с главой Турции в Анкаре в 2017 году.

«Визит ознаменует улучшение отношений между Индонезией и Турцией», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 22 декабря 2020 года.

Визит Эрдогана в Джакарту, как ожидается, будет посвящен обсуждению вопроса о формировании стратегического совета на высоком уровне. Совет станет форумом для лидеров двух стран для обсуждения двусторонних стратегических вопросов, региональных и глобальных проблем, которые волнуют Анкару и Джакарту.

Глава МИД Индонезии заявила, что партнерство между Индонезией и Турцией в последние годы продолжало укрепляться, особенно в экономическом и оборонном секторах.

Турция и Индонезия также намерены завершить переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве.

По словам Ретно Марсуди, стороны также обсудят несколько проектов с участием турецких инвесторов в сфере судоходства, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Что касается оборонного сектора, глава МИД Индонезии пояснила, что Турция и Индонезия будут продолжать изучать сотрудничество в областях аэрокосмической промышленности, электромобилей, строительства космодрома, спутников и ракет-носителей спутников, а также медицинских и фармацевтических технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Израиля в Сингапуре Саги Карни заявил, что Индонезия может установить дипломатические отношения с его страной, не отказываясь от поддержки Палестины.

Подробнее в материале: Израиль заинтересован в установлении дипотношений с Индонезией