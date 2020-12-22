Махачкала, , 09:42 — REGNUM Глава Ахтынского района Дагестана Осман Абдулкеримов сохранил свой пост на третий срок подряд. За его переизбрание 21 декабря проголосовали все депутаты муниципального собрания, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Абдулкеримов впервые был избран главой Ахтынского района в августе 2013 года, во второй раз — в ноябре 2015 года. До этого, он работал в налоговой инспекции и аппарате правительства Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта текущего года Абдулкеримов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году чиновник без проведения торгов незаконно переоформил земельный участок кадастровой стоимостью более 2,8 млн рублей в собственность жителю Ахтынского района. Чиновник также незаконно подписал договор о предоставлении этого участка для коммерческой деятельности всего за 21 тыс. рублей.

Спустя несколько дней Абдулкеримову предъявили обвинение и заключили под стражу, но затем отпустили под домашний арест. Однако, по информации местных СМИ, в августе следственные органы закрыли дело в отношении главы района в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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