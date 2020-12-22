Москва, , 09:37 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов намерен обратиться к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять на контроль вопрос выплат медикам за работу с пациентами, больными COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

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«Я письменно обращусь к генпрокурору Краснову с просьбой взять на контроль выплаты за работу в «красной зоне», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что представители четырех регионов дозвонились президенту РФ Владимиру Путину в ходе пресс-конференции и сообщили о проблемах с выплатами.

«Проверять поручили Минздраву. Сами нарушили, сами себя будут проверять, у меня большие сомнения, что они что-либо выявят», — сказал парламентарий.