Дамаск, , 09:34 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Минобороны РФ провели ремонт в школе в посёлке Абу-Хайя сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил заместитель командующего российской группировкой в Сирии Андрея Палия.

По его словам, во время войны в Сирии линия фронта находилась в нескольких километрах от посёлка, а в учебном заведении располагалась казарма сирийских военнослужащих.

«По решению командующего группировки военнослужащие были переселены. Силами военнослужащих российской армии школа подготовлена к проведению занятий», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевики в Сирийской Арабской Республике должны быть окончательно нейтрализованы и необходимо подумать над тем, как этого можно добиться.

Российский лидер напомнил, что на тех территориях Сирии, где нет контроля центрального законного правительства, обстановка остается напряженной. В частности, это идлибская зона деэскалации, а также Заевфратье.

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