Москва, , 09:28 — REGNUM «Ястребы» Байдена начали ритуальные пляски вокруг новых санкций против России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя появившуюся информацию о перспективах отключения России от системы SWIFT:

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«Например, советники вернулись к идее отключить России SWIFT, однако были быстро урезонены возможным ущербом партнерам из ЕС. Там Россия занимает около трети газового рынка и почти четверть нефтяного. Кроме того, глобальные инвестфонды согласно статистике ЦБ (вот она, сила непроверенной информации!) держат 27% российского госдолга», — пояснил Никита Кричевский.

По его словам, то, что санкции отношении РФ будут, но пока непонятно, какие.

«Старик Байден мудр, он будет вводить только те санкции, что будут бить точечно и жестко. В первую очередь, санкции будут против старых и новых олигархов. Олигархи, кстати, в преддверии трансфера активно обивают пороги кабинетов представителей будущей администрации США, но их раз за разом спускают с лестницы. Так или иначе, ждать осталось недолго», — пишет в своём телеграм-канале Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Джо Байден рассматривает несколько вариантов наказания России за предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке, сообщили в Reuters со ссылкой на неназванные источники. В частности, решительной мерой может стать отключение России от системы SWIFT, пояснил эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис.

Вместе с тем, посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил 21 декабря, что «беспочвенные инсинуации о якобы взломах русскими хакерами» информсистем американских госструктур указывают на то, что «градус враждебности к нашей стране в Вашингтоне остается запредельно высоким».

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