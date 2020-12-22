Сеул, , 09:25 — REGNUM 21 ноября в столице Южной Кореи прошло заседание президентского консультативного совета по науке и технологиям. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В рамках заседания, президент страны Мун Чжэ Ин отметил, что 2021 год будет знаменательным для отечественной науки и технологий, поскольку совместные инвестиции правительства и частного сектора в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) достигнут 100 трлн вон (~$90,1 млрд).

В настоящее время только в четырёх странах объём инвестиций в НИОКР превышает отметку 100 трлн вон (~$90,1 млрд) — США, Китай, Япония и Германия.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что в госбюджете на 2021 год на научные исследования и разработки предусмотрено 27,4 трлн вон (~$24,7 млрд), что является рекордным показателем за всю историю страны. Глава государства также обратился к научным кругам с просьбой уделить особое внимание на проекты, тесно связанные с жизнью людей, такие как изменение климата, инфекционные заболевания, мелкая пыль, пластиковые отходы и загрязнение океана.