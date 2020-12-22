Джакарта, , 09:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил оптимизм в отношении того, что экономика страны может вскоре восстановиться после пандемии, сообщает Kompas.

«Я оптимистично настроен. Наша экономика вернется в нормальное русло», — заявил глава государства.

Президент рассказал об экономическом росте в течение 2020 года. В первом квартале экономика Индонезии выросла на 2,97%. Однако во втором квартале из-за коронавируса рост экономики резко упал до минус 5,32%. Затем, в третьем квартале, рост экономики несколько улучшился, хотя все еще был отрицательным, а именно минус 3,49%.

«Последовательно проводимая нами политика восстановления экономики начала приносить результаты. Мы надеемся, что в будущем экономическая ситуация улучшится», — продолжил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что за границей коронавирусом заразились 2345 граждан страны.

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