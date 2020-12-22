Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга объявила конкурс на пост главы города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На заседании представительного органа власти депутаты единогласно поддержали решение об инициировании конкурса. Он состоится 1 февраля 2021 года.

Также назначено первое заседание конкурсной комиссии, оно пройдёт 26 января 2021 года. Уже известны три участника комиссии — вице-спикер думы Виктор Тестов, глава горизбиркома Вадим Антошин и руководитель Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Высокинский ушёл в отставку с поста главы города.

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