Джакарта, 22 декабря 2020, 09:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что за границей коронавирусом заразились 2345 граждан страны, сообщает Kompas.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»
Известно, что за сутки коронавирус подтвердили у 23 индонезийских граждан в четырех странах, а именно в Иордании, Катаре, Египте и на Тайване.
Издание отмечает, что в общей сложности 163 гражданина Индонезии скончались от коронавируса, а еще 580 граждан находятся на лечении.
Как сообщало ИА REGNUM, транспортная служба национальной полиции Индонезии распространила 20 тысяч наборов для быстрого проведения анализа на антигены к коронавирусу.
Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Индонезии выборочно проверят на коронавирус