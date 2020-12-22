Кызыл, , 09:02 — REGNUM В новый состав Государственного совета вошёл глава Тувы Шолбан Кара-оол. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета РФ 21 декабря. В него вошли губернаторы регионов, в том числе глава Тувы Шолбан Кара-оол, полпреды Президента в округах, спикеры обеих палат Федерального Собрания, лидеры парламентских партий, члены Администрации Президента, всего более ста человек. Председателем Госсовета стал Владимир Путин.

Впервые в Госсовете будет представлена муниципальная власть — в лице главы Саткинского муниципального района Челябинской области и главы Евпатории.

Также впервые в Госсовет вошли представители общественных объединений — Федерации независимых профсоюзов, Российского союза промышленников и предпринимателей.

В обновлённом Госсовете появились 18 постоянных комиссий, предусмотрено создание рабочих групп.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета Владимир Путин подписал 8 декабря.

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