Степанакерт, , 09:02 — REGNUM В Нагорный Карабах из России прибыли 35 вагонов с гуманитарной помощью, что стало самой большой партией, которая была направлена с использованием железнодорожного транспорта. Об этом 22 декабря сообщает МЧС РФ.

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«Тридцать пять вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза, направленная по железной дороге», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в настоящее время специалистами сводной группировки российского МЧС произведена разгрузка девяти железнодорожных вагонов и пяти платформ.

Кроме того, отмечается, что в общей сложности уже разгружено свыше 250 тонн и уточняется, что в данный момент пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, десять дизель-генераторов, 280 кубометров пиломатериалов и около 35 тысяч бытовых принадлежностей подготовлены к дальнейшей транспортировке.

«Указанная техника и предметы быта будут доставлены на 25 грузовых машинах МЧС России в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи в районах региона», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что миротворческие силы России в ходе работ по разминированию территории в Нагорном Карабахе очистили свыше 218 гектаров территории.