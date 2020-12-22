Москва, , 08:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Госсовета. В него вошли шесть глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа из семи.

Среди вошедших в Госсовет в том числе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Не вошел в состав Госсовета только Сергей Меликов — врио главы Дагестана. Он и еще три человека не включены с состав этого органа, очевидно, из-за того, что все они находятся в настоящее время в статусе временно исполняющих обязанности глав субъектов. Это врио главы Мордовии Артем Здунов, главы Белгородской области Вячеслав Гладков и главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 декабря утвердил состав Госсовета. В него вошли 104 человека, в том числе председатель правительства Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, главы 81 субъекта РФ и другие лица.