Екатеринбург, 22 декабря 2020, 08:48 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга приняла отставку мэра Александра Высокинского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава города написал заявление об уходе по собственному желанию. За отставку мэра проголосовали 34 депутата на заседании гордумы.
Высокинский пообещал не забывать про город на новой должности — чиновник станет первым заместителем губернатора Свердловской области. «Буду работать, чтобы решать проблемы Екатеринбурга на областном уровне», — сказал мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, и.о. главы города стал первый вице-мэр Алексей Орлов, перешедший в мэрию с поста первого вице-губернатора Свердловской области.
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