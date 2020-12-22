Дербент, Дагестан, , 08:43 — REGNUM Депутаты городского собрания дагестанского Дербента 21 декабря избрали нового главу муниципалитета. Их единогласным решением мэром стал Рустам Пирмагомедов, который ранее возглавлял город в статусе временно исполняющего обязанности, сообщил на своей странице в Instagram бывший мэр Дербента Хизри Абакаров.

«Хочу сказать большое спасибо депутатам горсобрания, которые рассмотрели его [Пирмагомедова] потенциал и доверили ему эту высокую должность. Я знаю Рустамбека давно, с 2007 года мы с ним вместе работаем, он честный, трудолюбивый человек», — написал Абакаров.

Пирмагомедов родился в феврале 1983 года в городе Аргун в Чечне. В администрации Дербента он работает с октября 2018 года: сначала был заместителем мэра, затем — первым заместителем, а в ноябре текущего года после добровольной отставки Хизри Абакарова Пирмагомедов стал врио главы города.

Напомним, Абакаров руководил Дербентом с октября 2018 года. В настоящее время он занимает пост государственного секретаря Дагестана.

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