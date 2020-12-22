Москва, , 08:38 — REGNUM Выдачу пособий родителям просто за то, что они ими являются, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко не считает правильным решением. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу о подготовке законопроекта, предусматривающего постоянные ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте до 18 лет, она пояснила:

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нельзя не согласиться с тем, что демографическая ситуация в нашей стране находится не в самом лучшем состоянии. И для ее улучшения население действительно должно ощущать поддержку государства, чтобы заводить детей, не опасаясь остаться в сложной жизненной ситуации один на один с собой. Но выдачу пособий родителям просто за то, что они ими являются, я считаю неправильной.

Помогать нужно тем, кому это требуется, — малообеспеченным гражданам, больным детям, инвалидам, пенсионерам. Я уверена, что адресная помощь будет намного эффективнее и целесообразнее, нежели повальные выплаты родителям как таковым».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о зарплате для матерей намерены разработать в Госдуме РФ. Поправки предполагают ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетия. Как сообщил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), подобная практика существует, в частности, во Франции, успешно преодолевшей демографический кризис.

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