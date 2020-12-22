Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Объявленные Соединёнными Штатами экспортные ограничения в отношении российских организаций подрывают экономическое сотрудничество между странами. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Такие действия администрации деструктивны, — заявил Антонов, слова которого приведены на странице российского посольства в Facebook. — Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу».

По словам Антонова, утверждения о том, что российские научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают американскую нацбезопасность, являются абсолютно неприемлемыми и ничем не обоснованными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, которых ограничат в сотрудничестве с американскими контрагентами — поставщиками продукции военного назначения.

В него вошли в том числе Минобороны РФ, Служба внешней разведки России, «Ростех», Рособоронэкспорт, Объединённая авиастроительная корпорация, «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», специальный лётный отряд «Россия» и другие.

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