Киев, 22 декабря 2020, 08:27 — REGNUM Жёсткий карантин на Украине будет введён в январе 2021 года, поскольку в это время традиционно происходит сезонная вспышка гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 21 декабря в эфире телеканала «24».
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Он отметил, что грипп может иметь те же симптомы, что и коронавирус SARS-CoV-2.
Министр также добавил, что с 1 по 7 января происходит «природный локдаун», когда люди зачастую отдыхают дома с семьёй.
Напомним, ранее правительство Украины прияло решение ужесточить карантин с 8 по 24 января 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины решили не ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за появления нового штамма коронавируса.
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