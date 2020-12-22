Киев, , 08:27 — REGNUM Жёсткий карантин на Украине будет введён в январе 2021 года, поскольку в это время традиционно происходит сезонная вспышка гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 21 декабря в эфире телеканала «24».

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Он отметил, что грипп может иметь те же симптомы, что и коронавирус SARS-CoV-2.

«У нас в конце января — начале февраля начинается сезонная вспышка, рост количества заболевших гриппом. Это та болезнь, которая имеет такие же осложнения, как при коронавирусе, то есть пневмонии, остальные дыхательные осложнения», — рассказал Степанов.

Министр также добавил, что с 1 по 7 января происходит «природный локдаун», когда люди зачастую отдыхают дома с семьёй.

Напомним, ранее правительство Украины прияло решение ужесточить карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины решили не ограничивать авиасообщение с Великобританией из-за появления нового штамма коронавируса.

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