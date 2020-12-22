Москва, 22 декабря 2020, 08:24 — REGNUM Государственный совет РФ будет участвовать в разработке критериев эффективности деятельности руководителей регионов. Об этом помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин сообщил журналистам.
Он пояснил, что при участии Госсовета будут разработаны, согласованы и утверждены критерии показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти в регионах, а также органов местного самоуправления. Оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета.
Оценку эффективности, добавил Левитин, согласуют с губернаторами, они будут знать о показателях и в соответствии с ними строить свою работу. Показатели правительство предложит президенту.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. В Госсовет вошли 104 человека, глава государства является его председателем. Ближайшее заседание намечено на 23 декабря.