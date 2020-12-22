Сингапур, , 08:17 — REGNUM Посол Израиля в Сингапуре Саги Карни заявил, что Индонезия может установить дипломатические отношения с его страной, не отказываясь от поддержки Палестины, сообщает CNN Indonesia.

Посол заявил, что установление дипломатических отношений между Израилем и Индонезией станет «беспроигрышным решением» для двух стран.

«Я думаю, что Индонезия все еще может поддерживать Палестину и в то же время устанавливать хорошие отношения с Израилем», — пояснил Саги Карни.

Израиль открыто заинтересован в установлении официальных отношений с Индонезией. Несмотря на это, Индонезия неохотно откликнулась на это предложение.

Саги Карни напомнил, что уже есть четыре арабских государства, которые установили дипломатические отношения и сотрудничество в различных сферах с Израилем, однако это не изменило их позиции в отношении Палестины.

По его словам, постепенно арабский мир начал признавать Израиль ради лучшего будущего для региона. Потому что без взаимодействия и хороших отношений невозможно достичь мира на Ближнем Востоке.

Посол также привел пример того, что, хотя между Израилем и Индонезией нет официальных отношений, государство по-прежнему позволяет десяткам тысяч индонезийских туристов ежегодно въезжать в страну, которые также посещают палестинские земли.

Кроме того, многие индонезийские бизнесмены выразили заинтересованность в сотрудничестве и хороших отношениях с израильскими бизнесменами.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Палестины Махмуд Аббас приветствовал позицию правительства Индонезии, которое выступило против нормализации отношений с Израилем.

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