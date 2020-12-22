Москва, , 08:14 — REGNUM Стратегию развития России до 2030 года и национальные проекты обсудят члены обновленного Госсовета на заседании 23 декабря. Об этом помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил в ходе брифинга журналистам.

Кресло руководителя suewest

Он уточнил, что заседание Госсовета пройдёт совместно с Советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Одной из тем будет «вопрос о национальных целях и развитии РФ до 2030 года».

Кроме того, пояснил Левитин, запланировано обсуждение национальных проектов и мер, направленных на достижение национальных целей. Ещё одна тема заседания — показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного совета РФ. Путин возглавил Госсовет, в который вошли ещё 103 человека. В их числе глава правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, лидеры думских фракций, руководители регионов и полномочные представители президента в федеральных округах.

Читайте также: В сети обсудили утверждение состава Госсовета РФ