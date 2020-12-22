Новосибирск, , 08:11 — REGNUM В Новосибирской области губернаторская ёлка для детей в 2020 году будет проходить в формате телевизионной программы. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В правительстве региона уточнили, что «мероприятие проводится в целях поощрения детей в Новосибирской области, стимулирования их интеллектуального, художественно-эстетического и духовно-нравственного развития».

Подробную информацию о проведении губернаторской ёлки власти обещают предоставить в течение недели.