Москва, , 08:07 — REGNUM Внесение государственной корпорации «Ростех» в санкционный список США является очередным витком недружественных действий. Об этом 22 декабря сообщили в госкорпорации.

«Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше», — приводит РИА Новости сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, которых ограничат в сотрудничестве с американскими контрагентами — поставщиками продукции военного назначения.