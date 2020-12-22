Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 21 декабря одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии», включённый в проект бюджета страны на начавшийся 1 октября 2021 финансовый год. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря конгрессмена-республиканца Кристофера Смита, являющегося автором инициативы.

Американские законодатели в ноябре уже одобряли этот законопроект, предполагающий введения новых санкций против чиновников Союзного государства России и Белоруссии. Теперь он оказался включён в пакет документов в составе проекта бюджета на 2021 финансовый год. В ближайшее время ожидается его одобрение Сенатом и передача на подпись президенту США Дональду Трампу.

В заявлении отмечается, что «двухпартийный законопроект обновляет санкции в отношении чиновников белорусского правительства, препятствующих демократическому переходу». Из законопроекта следует, что США не признают законно избранным действующего белорусского президента Александра Лукашенко и считают, что Белоруссии нужны новые выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США 18 ноября одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии», предполагающий возможное введение санкций против чиновников Союзного государства из Белоруссии и России.

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