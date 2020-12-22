Манагуа , , 08:07 — REGNUM Национальное собрание (парламент) Никарагуа 21 декабря одобрило законопроект, лишающий некоторых политических прав граждан страны, которые призывают к введению санкций против республики или иному иностранному вмешательству. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

«Никарагуанцы, возглавляющие или финансирующие государственный переворот, изменяющие конституционный порядок, теряют политическое право быть избранным», — приводится в сообщении выдержка из поддержанного большинством законодателей закона «О защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира».

Также права быть избранными лишаются все те, кто требует вооружённого вмешательства в дела республики, «действует при финансовой поддержке иностранных держав для совершения террористических и дестабилизирующих актов», а также «призывает к блокированию экономических, торговых и финансовых операций против страны и её институтов».

США уже назвали принятие закона, который внёс на рассмотрение Национального собрания президент Никарагуа Даниэль Ортега, «действиями, которые направлены на подрыв демократии в Никарагуа».

Как сообщало ИА REGNUM, три компании, связанные с Кубой, и три должностных лица Никарагуа подпали под новые американские санкции.

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