Хабаровск, , 07:35 — REGNUM Бывший и. о. председателя комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Иван Джуляк продолжит карьеру в правительстве Камчатского края. Губернатор Владимир Солодов предложил ему заняться кадровой политикой правительства региона.

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«Мне поступило приглашение на пост замруководителя аппарата губернатора и правительства Камчатки. Это более серьёзный вектор», — сказал DVHAB.ru Иван Джуляк.

Пока переезд не состоялся, но Джуляк сказал, что «Хабаровск для него останется родным».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов назначил Александра Заболиченко заместителем председателя правительства — министром специальных программ.