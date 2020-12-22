Кемерово, , 07:31 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв против дистанционного обучения. Об этом глава региона сообщил во время пресс-конференции сегодня, 22 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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»Я против дистанционного обучения, мы вводили его как крайнюю меру осенью, когда был пик заболеваемости. Будем ли мы её применять в дальнейшем — будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сегодня предпосылок для этого нет», — отметил Цивилёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист регионального Роспотребнадзора Маргарита Новоселова сообщила, что после выхода кузбасских школьников с «удалёнки» коронавирусом заразились более 500 участников образовательного процесса.

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