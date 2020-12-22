Киев, , 06:39 — REGNUM Переход к стратегии атаки должны осуществить власти Украины, чтобы захватить Донбасс и Крым военным путем, заявил украинский политолог Зиновий Свереда в эфире телеканала «Прямой».

"Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — сказал он.

При этом Свереда предложил Киеву «взорвать Керченский мост» и «устроить новый Перл-Харбор» флоту РФ.

Также, по мнению политолога, существующий «нормандский формат» якобы зашел в тупик, а Берлин и Париж неоднократно занимали «спорную» позицию в ходе переговоров. В связи с этим Свереда призвал включить в переговорный процесс Лондон и Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня депутат Тернопольского горсовета от партии «Европейская Солидарность» Тарас Билан обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом вооружить Украину «грязными» ядерными бомбами, чтобы после взорвать их в Москве, Санкт-Петербурге и в Будапеште.

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