Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп наградил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона военной наградой США — орденом «Легион почёта» высшей степени «Шеф-командор». Об этом пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) США 21 декабря сообщает на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Награды от имени президента США послам Японии, Индии и Австралии для передачи адресатам вручил помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В сообщении приводятся слова О'Брайена о том, что Абэ получил американскую награду за «его лидерство и видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Моррисон — «за лидерство в решении глобальных проблем и обеспечение коллективной безопасности». Моди был удостоен ордена «за лидерство в укреплении американо-индийского стратегического партнёрства».

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