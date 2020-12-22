Нью-Йорк, США, , 06:12 — REGNUM Корпорация Google не согласится с обвинениями министерства юстиции США в нарушении антимонопольного законодательства своими поисковыми системами. Об этом 21 декабря пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление руководства корпорации.

«Люди пользуются поисковым инструментом Google потому, что сами выбирают его, а не потому, что их вынуждают делать это или они испытывают трудности в обнаружении альтернативных способов поиска информации в интернете», — приводит издание заявление руководства корпорации.

В нём говорится также, что поисковик Google задуман с целью «систематизировать мировой поток информации, а также сделать его общедоступным и полезным».

Напомним, в Минюсте США считают, что корпорация сконцентрировала слишком большую «мощь в цифровой экономике», что наносит значительный ущерб конкуренции в интернете. При этом, по мнению американских чиновников, Google не стремится конкурировать «по достоинству», а использует свои возможности, «чтобы заблокировать ключевые пути для средств поиска на мобильных телефонах».

Сегодня в отношении корпорации в США подано три антимонопольных иска. К ним на прошлой неделе добавился иск с обвинением Google в сговоре с Facebook, поданный группой американских штатов.

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