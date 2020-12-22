Киев, , 05:56 — REGNUM Вероятность нанесения ядерного удара по Украине со стороны России является небольшой, заявил военный эксперт, бывший полковник ВСУ Олег Жданов в интервью изданию «ГОРДОН».

По его словам, Киев может быть «более-менее спокоен» в этом вопросе, поскольку украинская территория примыкает к России. Жданов считает, что для европейских стран эта вероятность более высока.

«У нас меньше шансов получить ядерный удар со стороны России, чем у Европы», — отметил он.

При этом эксперт отметил, что Крым мог бы стать идеальным местом для размещения российских баллистических ракет.

«Возьмите циркуль и начертите круг в пять тысяч километров — Россия покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу и даже достанет до Скандинавии», — добавил Жданов.

Он выразил мнение, что рано или поздно ядерное оружие появится на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря министр обороны Украины Андрей Таран завил, что Россия якобы готовится к размещению ядерного оружия на территории Крыма.

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