Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Неизвестные хакеры, которых в США называли «российскими», покушались на аккаунты электронной почты сотрудников американского министерства финансов заявил 21 декабря сенатор от штата Орегон, демократ Рон Уайден. Об этом пишет газета The Washington Post.

По словам Уайдена, злоумышленникам удалось взломать ящики электронной почты, а также проникнуть в системы руководящего отдела Минфина США. При этом в ведомстве всё ещё не знают, какая именно информация оказалась в распоряжении хакеров. Сенатор добавил, что аккаунты американской налоговой службы также были взломаны.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что казначейство не пострадало от предполагаемой атаки «русских хакеров».

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Напомним, об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря 2021 года. Источники утверждали что злоумышленники совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

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