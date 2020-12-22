Киев, , 05:27 — REGNUM Переговорный процесс по Донбассу якобы блокируют представители РФ, ДНР и ЛНР, связывая политические вопросы с рядом других, заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Так он оценил высказывание президента России Владимира Путина об урегулировании ситуации в регионе. По словам Кравчука, украинская сторона поднимает при встрече такие насущные проблемы, как транспорт или социальные вопросы, а другие участники переговоров будто бы игнорируют их и пытаются вывести на первый план обсуждение политического статуса Донбасса.

«Мол, будет отменен закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос — это прямо говорилось с экрана», — сказал он.

Первый президент Украины выразил мнение, что эти вопросы не имеют никакой связи с политическими проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Леонид Кравчук заявил, что у него нет претензий ни к России, ни к Донбассу. Вместе с тем он обвинил власти ДНР и ЛНР в нежелании установить мир в регионе.

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