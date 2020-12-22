Банги, , 05:21 — REGNUM Россия не перебрасывала военный контингент в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), как об этом ранее сообщали в средствах массовой информации, заявил 21 декабря журналистам российский посол в этой стране Владимир Титоренко.

«Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России», — сказал он.

По словам Титоренко, в ЦАР работают российские инструкторы, обучающие армию этой страны по просьбе правительства, и об этом известно как Совбезу ООН, так и международному сообществу.

Ранее в прессе сообщали, что Россия якобы направила в африканскую страну несколько сотен военных.

Читайте также: Экс-президент ЦАР отрицает обвинения в попытке устроить госпереворот