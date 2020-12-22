Токио, , 05:09 — REGNUM Специальная следственная группа прокуратуры Токио пришла к выводу, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не знал о деталях сомнительных выплат, которые могут рассматриваться как подкуп избирателей, в связи с чем нет оснований для предъявления ему обвинений. Об этом со ссылкой на источники 22 декабря сообщает газета Yomiuri.

Отмечается, что 66-летний Абэ был опрошен следователями на добровольной основе в связи с подозрениями о возможных злоупотреблениях при организации ежегодных торжественных приёмов, проводимых правительством для любования сакурой.

В настоящее время против старшего секретаря Абэ возбуждено дело в связи с организацией в период с 2013 по 2019 годы банкетов для сторонников правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП). Было установлено, что платы за угощение, которую вносили гости, не хватало, поэтому для компенсации недостающей суммы из специальных фондов бывшего премьера выделялись средства — предположительно более 40 млн иен (более $387 тысяч) за период с 2015 года. Эти платежи должным образом не оформлялись и могут квалифицироваться, как подкуп избирателей, что грозит виновному сроком до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своей готовности дать показания в парламенте страны в связи с обвинениями в возможном нарушении законодательства о выборах.

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