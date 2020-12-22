Москва, , 04:04 — REGNUM Глава Магаданской области Сергей Носов вошёл в обновлённый состав Госсовета РФ, который 21 декабря утвердил президент России Владимир Путин.

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Всего в Госсовета более 100 человек: губернаторы, полпреды президента, депутаты, общественники, представители партий. В их числе десять губернаторов Дальнего Востока — Сергей Носов, Ростислав Гольдштейн, Роман Копин, Айсен Николаев, Василий Орлов, Александр Осипов, Владимир Солодов, Олег Кожемяко, Алексей Цыденов и Валерий Лимаренко, а также полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Только один глава дальневосточного региона не вошёл в новый состав Госсовета — врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко будет возглавлять комиссию Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».