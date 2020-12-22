Москва, , 03:38 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко будет возглавлять комиссию Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал правовой информации.

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В президиум, сформированный президентом РФ Владимиром Путиным, вошли более 100 человек, в том числе и приморский глава Олег Кожемяко.

Также Путин утвердил положение о рабочих комиссиях Госсовета — Кожемяко будет отвечать за туризм и спорт.

Как сообщало ИА REGNUM, председателем Госсовета является Владимир Путин. В состав Госсовета вошли главы регионов, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, представители общественных объединений.

Госсовет разработает показатели для оценки эффективности деятельности губернаторов.