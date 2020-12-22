Нью-Йорк, США, , 03:27 — REGNUM Специальным координатором Организации Объединённых Наций (ООН) по ближневосточному урегулированию назначен норвежский дипломат Тор Веннесланд, соответствующее распоряжение 21 декабря подписал генсек организации Антониу Гутерреш.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сегодня объявил о назначении Тора Веннесланда из Норвегии своим новым специальным координатором по ближневосточному мирному процессу…», — сообщили в пресс-службе ООН.

Веннесланд также стал личным представителем Генсека ООН при Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации.

Ранее в декабре Гутерреш объявил о назначении новых специальных посланников по Ливии и Ближнему Востоку.