Вашингтон, , 03:22 — REGNUM «Инаугурацию» на второй президентский срок для действующего главы Белого дома Дональда Трампа планируют привести 20 января в онлайн-формате его сторонники, сообщает издание The Hill.

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В соцсети Facebook уже создана соответствующая страница. О своем желании поучаствовать в мероприятии объявили более 62 тысяч человек. Создатели страницы «инаугурации» Трампа отмечают, что ее организуют около 325 тысяч сторонников главы государства.

В это же день должна пройти инаугурация кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена, за которого проголосовало большинство выборщиков американских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря телеканал CNN распространил информацию о том, что Дональд Трамп не планирует покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена.

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