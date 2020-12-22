Тегеран, , 08:52 — REGNUM 20 декабря генеральный консул Исламской Республики Иран в Кветте, назвав открытие трансграничного пункта Римдан-Габд «историческим шагом», заявил, что Иран и Пакистан имеют общий стратегический подход к укреплению двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Дарвишванд заявил в эксклюзивном интервью журналистам IRNA, что дата 19 декабря, когда был открыт второй официальный пограничный терминал, является памятным днем в исторических отношениях между двумя дружественными и братскими странами.

Он отметил, что Иран был первой страной, которая признала Пакистан в 1947 году и открыла свое посольство в Карачи. «Кроме того, в условиях трудностей и несчастий, таких как катастрофические войны и стихийные бедствия, Иран всегда стоял на стороне пакистанцев», — заявил иранский дипломат.

«Точно так же Пакистан поддержал Иран и был одной из первых стран, поздравивших Имама Хомейни с победой Исламской революции в стране», — отметил он.

Дарвишванд подчеркнул, что иранский народ никогда не забудет поддержку, оказанную пакистанским правительством и народом в восьмилетней войне с Ираком.